  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Mersin'de terör operasyonu: 2 tutuklama

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersinde terör operasyonu: 2 tutuklama

Mersin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Mersin Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde yer alıp, kentteki sokak eylemlerinde güvenlik güçleri ile bazı iş yerlerine yönelik molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcıyla saldırılarda bulunan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Etiketler: Mersin, PKK, terör örgütü
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