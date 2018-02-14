Mersin'de terör operasyonu: 16 kişi gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için başsavcılık koordinesinde çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesinde çalışan 8 kişi ile belediyenin eski çalışanı 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru dijital malzemeler, örgütü simgeleyen bez parçaları ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.

Öte yandan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 7 kişi Tarsus'ta gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar bulundu.

Kaynak: AA