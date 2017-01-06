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Mersin'de terör operasyonları: 3 tutuklama

Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

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Mersinde terör operasyonları: 3 tutuklama

Mersin’in Tarsus ilçesinde terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü tutuklandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ileri sürülen 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ'a üye olanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da ilçede 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: Mersin, Tarsus, DEAŞ, PKK
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