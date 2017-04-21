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Buradasınız : » » Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Tarsus ilçesindeki operasyonda çeşitli dönemlere ait 157 parça tarihi eser ele geçirildi.

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Mersinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 157 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırlı Mahallesi'nde S.B'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 124 sikke, 14 metal obje, 8 yüzük, 5 taş obje ve 6 mızrak ucu olmak üzere çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendiren toplam 157 tarihi eser ile 1 dedektör ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Etiketler: Mersin, tarihi eser kaçakçılığı, operasyon
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