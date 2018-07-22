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Mersin'de sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Mersin Erdemli’de sokağa terk edilmiş 10 günlük bebek bulundu.

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Mersinde sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Mersin Erdemli Şahin Köprüsü mevkisinde ağlama sesi duyup gittikleri alanda sokağa terk edilmiş bir bebek gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri erkek olduğu belirlenen bebeği Erdemli Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi’ne götürdü.

Yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin gerekli bakımları yapıldı.

Doktor Ömer Ardıç, 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hastane personeli tarafından "Umut" adı verilen bebeğin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Polis ekipleri bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: umut bebek, Mersin, erdemli, bebek
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