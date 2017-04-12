Mersin'de sigara kaçakçılarına yönelik operasyon

Mersin'de düzenlenen kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Çilek Mahallesi'ndeki tır garajında park halindeki bir minibüste kaçak sigara taşındığı ihbarını aldı.

Minibüste yapılan aramada araca gizlenmiş 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye uyruklu Mohammad Fıras S. gözaltına alındı.

Öte yandan, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sokak satıcılarına yönelik merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi ile Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.