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Buradasınız : » » Mersin'de şiddetli yağış! Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Mersin'de şiddetli yağış! Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı derelerde taşkın oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, birçok kaza meydana geldi.

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Mersinde şiddetli yağış! Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Mersin'de etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağışın şiddetli olduğu Silifke ilçesinde ise bazı derelerde taşkın meydana geldi.

Atakent Mahallesi'nde Kuruçay Deresi'nin taşması sonucu bölge su altında kaldı. Akıntıya kapılan ve denize sürüklenen park halindeki 2 araç bir demire takılınca durdu.

Öte yandan mahalledeki Susanoğlu mevkisinde de zemin katlardaki çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Vatandaşlar suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiğini aktaran Atakent Mahalle Muhtarı Alper Doğan, "Zararın boyutu sular çekilince belli olacak. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun. Vatandaşlar zararların giderilmesini bekliyor." dedi.

AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay da taşkının olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulunup, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yağışlar kazalara neden oldu

İl merkezinde sabahtan bu yana devam eden yağış nedeniyle trafikte aksamalar oluştu. Bazı kavşaklarda yoğunluk yaşanırken, kimi noktalarda da trafik kazaları meydana geldi.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi Yumuktepe kavşağındaki zincirleme trafik kazasında iki otomobil, bir kapalı kasa ile kamyonet çarpıştı. Kazada 5 yaşındaki bir çocuk hafif yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Silifke
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