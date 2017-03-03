Mersin'de seralar su altında kaldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 29 Aralık'ta kentte meydana gelen sel felaketinin ardından bugün Erdemli ilçesinde de benzer durumun yaşandığını belirterek "Dün akşamdan bu yana yağan yağmur nedeniyle birçok bölgemizdeki seralar su altında kaldı, evleri su bastı." dedi.

Kocamaz, sağanaktan olumsuz etkilenen Erdemli ilçesini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gece başlayan yağış nedeniyle ilçede birçok bölgenin selden etkilendiğini bildiren Kocamaz, "En son 29 Aralık'ta meydana gelen selin ardından bugün de Erdemli ilçemizde bu felaketi yaşadık. Dün akşamdan bu yana yağan yağmur nedeniyle birçok bölgemizdeki seralar su altında kaldı, evleri su bastı. Tedbirlerin zamanında alınmaması, yanlış planlamaların yapılması afeti de beraberinde getiriyor." diye konuştu.

İlçeden geçen dere yataklarının yeterince temizlenememiş olmasının da selin meydana gelmesinde etkili olduğunu savunan Kocamaz, şöyle konuştu:

"Yanlış proje uygulanması, yukarıdan denize yaklaşırken kanalların daralmış olması da felaketin etkisini biraz daha artırdı. Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaparak çözüm önerilerimizi Devlet Su İşlerine (DSİ) ileteceğiz. Mersin Büyükşehir, Erdemli Belediyesi, DSİ ve karayolları olarak birlikte hareket ettiğimiz takdirde bir daha bu felaketlerin yaşanmayacağına inanıyorum. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın ve tüm Erdemlili hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tedbirler alınmazsa bu tür hadiselerin sürekli yaşanması muhtemeldir."

Kocamaz, sel nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ancak mal kaybının olduğunu, özellikle seralarda zararı bulunduğunu kaydetti.

