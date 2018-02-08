  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'de polis ekiplerinin sahte içki imal edilen bir eve düzenledikleri operasyonda 738 şişe sahte içki ve 100 litre saf etil alkol ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

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Mersinde sahte içki operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi'nde oturan İ.A'nın evinde sahte içki imal ettiği istihbaratına ulaştı.

Ekiplerin yaptığı fiziki takip sonucu şüpheli evinin önünde aracıyla hareket ettiği sırada durdurulup gözaltına alındı.

Evde ve araçta yapılan aramada değişik boy ve ebatlarda 738 şişe sahte içki, 100 litre saf etil alkol, 710 boş içki şişesi, 70 litre bidonlar içinde viski sıvısı, bin 570 içki şişe kapağı, 300 içki koruma bandı ve 6 bin 70 adet içki şişesi ön-arka yüz etiketi ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sahte içki operasyonu, Mersin
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