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Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya hesapları üzerinden propagandasını yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersinde PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya hesapları üzerinden propagandasını yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Başsavcılık koordinesinde çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, dijital malzeme ve 25 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: Mersin, pkk/kck
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