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Buradasınız : » » Mersin'de park halindeki iki aracın lastikleri çalındı

Mersin'de park halindeki iki aracın lastikleri çalındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde park halindeki iki aracın lastikleri çalındı.

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Mersinde park halindeki iki aracın lastikleri çalındı

Mersin Siteler Mahallesi'ndeki Mersinli Ahmet Caddesi'nde park halinde bulunan 33 CTH 97 otomobil ile 33 DTL 12 plakalı hafif ticari aracın 4 lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Lastikleri çalınan araçları görenler, araç sahiplerini arayarak haber verdi. Hırsızlık zanlılarının araçların altına parke taşları koymaları dikkati çekti.

"Arabayı bu halde görünce şok oldum"

Lastikleri çalınan otomobilin sahibi Doğan Çakır, gece geç saatlerde aracını park edip evine geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tekerleklerin çalındığı haberi önce kardeşime geliyor. O da beni arayarak 'Arabana bir bak, sağlam duruyor mu?' dedi. Çıktım, baktım ki arabanın tekerlekleri yok. Arabayı da tekerleklerini çaldıktan sonra parke üstüne bindirerek öyle bırakmışlar. Böyle görünce şok oldum. Aslında araca zarar vermemek amacıyla teker kısmını yere bırakmak yerine parkeye bindirmeleri iyi olmuş. Bir de 20 metre ileride bir aracın daha tekerlerini çalmışlar."

Aracını lastikleri olmadığı için hareket ettiremediğini dile getiren Çakır, "Hafta sonu olduğu için izinliyim. Sözde gezmeye gidecektim ama başımıza gelenlerden dolayı onu da yapamayacağız. Karşılaştığımız bu manzara karşısında diyecek bir şey yok" dedi.

Caddede iş yeri bulunan esnaf Hamza Akkuş da sabah işe geldiğinde park halindeki aracın tekerlerinin çalındığı fark ettiğini belirterek, "Arabayı bu halde görünce şok oldum. Hırsızların aracı bırakma şekli de ilginç. Biraz ileride de aynı yöntemle bir araç daha tekerlekleri çalınarak bu halde bırakılmış. Mersin'de bu olay 3. kez yaşanıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, lastik, hırsızlığı, araç
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