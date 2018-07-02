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Mersin'de minibüs devrildi: 3 ölü, 16 yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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Mersinde minibüs devrildi: 3 ölü, 16 yaralı

Mersin Toroslar'da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan 33 MN 180 plakalı minibüs, Arslanköy yolunda halk arasında "kanlı viraj" olarak bilinen alanda devrildi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, devrilen aracın altında kalan yaralıları kurtarmak için çalışma yaptı.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA

Etiketler: minibüs, Mersin, kaza, işçi
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