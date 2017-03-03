Mersin'de metrekareye 146.6 kilogram yağış düştü

Mersin'de son bir günde Erdemli ilçesinde metrekareye 146.6 kilogram, il merkezinde ise 82 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğü dün sabah 09.00'dan bugün sabah 09.00'a kadar geçen 24 saatlik zaman diliminde kent genelinde metrekareye düşen yağış miktarını açıklandı.

Buna göre en çok yağış 146.6 kilogramla Erdemli ilçesine düştü. Erdemli ilçesini 98 kilogram yağışla Çamlıyayla ilçesi izledi. Mersin il merkezine 82.1, Tarsus'a 56.4, Mut'a 32.5, Gülnar'a 21.7, Bozyazı'ya 19.6 ve Silifke'ye de 16.2 kilogram yağış düştü.

İlçede etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda cadde su altında kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Su altında kalan bölümlerde inceleme yapan Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana kentte etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde olumsuzluklar yaşandığını aktardı.

Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını aktaran Pamuk, "Yağmur nedeniyle ilçemizde 4 ayrı nokta kısmen olumsuz olarak etkilendi. Can kaybımız yok. Ekipler iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde evlerini su basan Teslime Karaca ise eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Evini su basan Meryem Sarıkaya ise evinin ikinci defa sular altında kaldığını ifade etti.