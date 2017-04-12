Mersin'de kumar operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık olaylarıyla mücadele ve kumar oynanmasının önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, Çavak Mahallesi'nde hediye çekilişi adı altında tombala üzerinden kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda mahallede kiraladıkları arazi üzerine kurdukları prefabrik salonda kumar oynadıkları belirlenen 57 kişiye toplam 12 bin 939 lira para cezası kesildi.

Operasyonda ayrıca 30 tombala pulu, 5 gram kokain ve muhtelif tombala kağıtları ele geçirildi.