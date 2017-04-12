  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.659
    EURO 3.887
  • BIST 91137.83
    ALTIN 149.925
Buradasınız : » » Mersin'de kumar operasyonu

Mersin'de kumar operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 57 kişiye toplam 12 bin 939 lira para cezası kesildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mersinde kumar operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık olaylarıyla mücadele ve kumar oynanmasının önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, Çavak Mahallesi'nde hediye çekilişi adı altında tombala üzerinden kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda mahallede kiraladıkları arazi üzerine kurdukları prefabrik salonda kumar oynadıkları belirlenen 57 kişiye toplam 12 bin 939 lira para cezası kesildi.

Operasyonda ayrıca 30 tombala pulu, 5 gram kokain ve muhtelif tombala kağıtları ele geçirildi.

Etiketler: Mersin, kumar, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER