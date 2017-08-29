  • 29 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.449
    EURO 4.149
  • BIST 109989.07
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mersin'de korsan kitap operasyonu

Mersin'de korsan kitap operasyonu

Mersin'de düzenlenen operasyonda bin 905 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mersinde korsan kitap operasyonu

Mersin'de düzenlenen operasyonda bin 905 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Bandrol ve Sertifika Denetim Komisyonuna merkez Mezitli ilçesi ile Erdemli ilçesinde bandrolsüz kitap çoğaltılıp piyasaya sürüldüğü ihbarı geldi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi ve Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı çoğaltılarak satışa sunulduğu tespit edilen bin 905 bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Etiketler: Mersin, korsan kitap, bandrolsüz kitap
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER