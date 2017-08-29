Mersin'de korsan kitap operasyonu

Mersin'de düzenlenen operasyonda bin 905 bandrolsüz kitap ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Bandrol ve Sertifika Denetim Komisyonuna merkez Mezitli ilçesi ile Erdemli ilçesinde bandrolsüz kitap çoğaltılıp piyasaya sürüldüğü ihbarı geldi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi ve Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı çoğaltılarak satışa sunulduğu tespit edilen bin 905 bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.