Mersin'de klima bakımı sırasında patlama: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'ndeki Hüseyin Döm'e ait iş yerinde, klima motor bakımı ve gaz dolumu yapıldığı esnada patlama oldu.

Olayda, Hüseyin Döm ile oğlu Ali Döm (17) ve Muhlis Çetiner (30) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı. Yaralılar daha sonra Mersin merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Görgü tanığı Yunus Ayhan, şiddetli bir patlama sesi duyduktan sonra olay yerine koştuklarını ve yerde 3 kişiyi yatarken gördüklerini anlattı.