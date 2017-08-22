  • 22 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.501
    EURO 4.127
  • BIST 108830.79
    ALTIN 144.668
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mersin'de klima bakımı sırasında patlama: 3 yaralı

Mersin'de klima bakımı sırasında patlama: 3 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir klima bakım servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mersinde klima bakımı sırasında patlama: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'ndeki Hüseyin Döm'e ait iş yerinde, klima motor bakımı ve gaz dolumu yapıldığı esnada patlama oldu.

Olayda, Hüseyin Döm ile oğlu Ali Döm (17) ve Muhlis Çetiner (30) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı. Yaralılar daha sonra Mersin merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Görgü tanığı Yunus Ayhan, şiddetli bir patlama sesi duyduktan sonra olay yerine koştuklarını ve yerde 3 kişiyi yatarken gördüklerini anlattı.

Etiketler: Mersin, Klima
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER