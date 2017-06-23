Mersin'de kaçakçılık operasyonları

Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda, toplam 14 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara ve 25 paket çay ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri kaçakçılık çalışmaları kapsamında, Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir poşet içerisinde toplam 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan araştırmada araç sürücüsü M.B'nin kaçakçılık suçundan hakkında çok sayıda işlem yapıldığını tespit edildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, M.B'nin Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki ikametinde yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Evde yapılan aramada da 12 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken M.B. gözaltına alındı.

Öte yandan, ekipler aynı gün Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MESOT) yaptığı çalışmalarda, durumundan şüphelendikleri İ.Ş'nin üzerinde ve yanında bulunan bagajında yaptığı aramada, 860 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 paket çay ele geçirdi.

Şüpheli İ.Ş, gözaltına alınırken, olayla ilgili devam eden incelemede giden yolcu bölümünde şüpheli A.K'nın da yanındaki poşetlerde 698 paket gümrük kaçağı sigara bulundurduğu tespit edildi.

Sigaralara el konulurken, şüpheli A.K, ise ekiplerce gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen 3 operasyonda toplam 14 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara ve 25 paket çay ele geçirildi.