Mersin'de kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma başlattı.

Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretimi yapıldığının bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyon yapılan adreste yapılan aramada, 10 litre etil alkol, 10 litre viski sıvısı, 8 adet değişik markalarda sahte olduğu değerlendirilen içki, 150 tepe koruma bandı, 32 değişik markalarda boş içki şişesi, 50 kapak, 20 içki yan koruma bandı ve 3 extacy hap ele geçirildi.

2 bin litre kaçak akaryakıt ve 7 binden fazla kaçak sigara ele geçirildi

Ekiplerin Özgürlük Mahallesi'ndeki bir tır parkına düzenlediği operasyonda, 2 bin litre kaçak akaryakıt ile toplam 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA, AA