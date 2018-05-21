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Mersin'de kaçak sigara operasyonu

Mersin'de bir tır ile 2 ikamette yapılan aramalarda 12 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Mersinde kaçak sigara operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara girişi istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Halkkent Mahallesi'nde durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, domates kutularının aralarına gizlenmiş çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonun devamında 2 farklı ikamette de arama yapan ekipler, toplamda 12 bin 620 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin liraya da el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, kaçak sigara
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