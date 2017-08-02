  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Mersin'de kaçak sigara operasyonu

Mersin'de kaçak sigara operasyonu

Mersin'de, iki araç ile bir evde yapılan aramada 11 bin 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Mersinde kaçak sigara operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda merkez Akdeniz ilçesindeki Bahçe ve Güneş mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iki araç ile bir evde yapılan aramalarda 11 bin 310 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler K.E, E.T. ve Y.G. işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: Mersin'de kaçak sigara operasyonu
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