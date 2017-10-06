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Mersin'de ilk kez bozayı görüntülendi

Mersin'deki Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda fotokapanla izleme çalışmalarında ilk kez bozayı görüntülendi.

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Mersinde ilk kez bozayı görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakan Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, çalışmalarında yaban hayvanlarını izlemek için teknolojiden faydalanmaya devam ediyor.

DKMP Genel Müdürlüğünce tabiata yerleştirilen bin 581 fotokapanla yaban hayatı kayıt altına alınıyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaban hayvanı geliştirme sahalarında kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak gibi pek çok türün görüntüleri fotokapanlara yansıdı. Bunlardan bazıları, izlenen alanlarda ilk kez kayıt altına alınan türler oldu.

Kısa süre önce Mersin'de, korunan alanlardan Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda fotokapanla izleme çalışmalarında, ilk kez bozayı (ursus arctos) türü görüntülendi.

Sahanın hedef türlerinden yaban keçisinin yanı sıra alanda yaşamını sürdüren nadir türlerden vaşak, kurt ve bozayının görüntülenmesi, Türkiye'nin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etiketler: yaban hayatı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Mersin, bozayı
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