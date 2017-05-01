  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Mersin'de hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Mersin'de bir narenciye fabrikasının soğuk hava deposuna girdiği ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Mersinde hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikanın soğuk hava deposundan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki bir narenciye fabrikasının soğuk hava deposundan motor aksamının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Depoya girdikleri tespit edilen E.E, S.Ç. ve F.B. soğuk hava deposunun motor aksamını çalmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ile F.B. tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Mersin, narenciye fabrikası, hırsızlık
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