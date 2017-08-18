Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 2 kişi ile örgütün 'büyük bölge ablası' olduğu belirlenen 1 kişi ve 'mahrem imam' olduğu tespit edilen 1 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.