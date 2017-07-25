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Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersinde FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında daha önce örgüte ait kurumlarda çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda şüphelilerden 17'si Mersin'de, 1'i ise Şırnak'ta yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: Mersin, fetö
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