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Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Mersin'de, ByLock kullandığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersinde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı ileri sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" veri tabanında kayıtları bulunduğu belirlenen 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda aralarında ev kadını, özel sektör çalışanları ve devlet memurlarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. 

Etiketler: Mersin, fetö
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