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Buradasınız : » » Mersin'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 96 gözaltı kararı

Mersin'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 96 gözaltı kararı

Mersin'de tekrardan yapılanma çalışmaları yapan FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Mersinde FETÖnün yeniden yapılanmasına operasyon: 96 gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün tekrar üye bulma ve yeniden yapılanarak para toplama çalışmalarına giriştiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda örgüt üyelerinin "gaygubet evi" adı verdiği ve gizlenmek için kullandıkları hücre evlerinin tespiti yapıldı.

Bu evlerde saklandıkları değerlendirilen aralarında "büyük bölge abileri" ve "büyük bölge mesulları", "polis ve asker mahrem abileri", "il ablaları", "finans sorumluları" ile örgütün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanıcılarının da bulunduğu toplam 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 111 ev ve 2 etüt merkezine yönelik operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA

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