Mersin'de FETÖ'nün yeni il sorumlusu olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütünün yeniden yapılanması sürecinde Mersin il sorumlusu olarak görev yaptığı belirlenen ’Mehmet Ali’ kod adlı H.Y. ile yardımcısının eşi H.K. gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına alıp sorguladığı şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Örgütte il sorumluluğu görevini yürüten H.Y.’nin telefonunda gizli haberleşme programı ’Kakao’ ile örgütsel içerikli dokümanlar bulundu. Zanlının, daha önce Hatay ve Düzce’de de terör örgütünün il sorumlusu olarak görev yaptığı belirlendi.

Ayrıca örgütün Düzce il kadın sorumlusu olan şüphelinin eşi S.Y. ile yardımcısı A.K.’nin ise geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda yakalandıkları ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA