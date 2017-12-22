Mersin'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında subay, astsubay ile uzman çavuşların olduğu 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, bir kısmı etkin pişmanlıktan yararlanan 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı olan bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli olan ve aralarında üst düzey rütbeli subayların da bulunduğu şüphelilerin HTS kayıtları incelenmiş, bu kişilerin 40 ankesörlü telefondan mahrem imamlarla irtibat kurduğu belirlenmişti. 8 Aralık'ta haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 şüpheliden 31'i gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA