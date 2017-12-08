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Buradasınız : » » Mersin'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Mersin'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Mersin'de subay, astsubay ve uzman çavuşların aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında 'mahrem imam'lar da bulunuyor.

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Mersinde FETÖnün askeri yapılanmasına operasyon

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada, 32 kişinin örgütün askeri yapılanması içerisinde bulundukları, aralarında "mahrem imam" olanların da yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sulh ceza hakimliğince haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu zanlıları yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

AA

Etiketler: Mersin, fetö, askeri yapılanma
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