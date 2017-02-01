Mersin'de FETÖ operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye çıkarılan 13 şüpheli, savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, zanlılardan 4'ünün tutuklanmasına karar verirken, 9 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA