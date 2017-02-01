  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Mersin'de FETÖ operasyonu

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye çıkartılan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Mersinde FETÖ operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye çıkarılan 13 şüpheli, savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, zanlılardan 4'ünün tutuklanmasına karar verirken, 9 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA

Etiketler: Mersin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, soruşturma
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