  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.621
    EURO 4.13
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.093
Buradasınız : » » Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mersinde DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Ramazan Bayramı ve sonrasında yurt genelinde dini mabetler, adliyeler ve turistik tesislere yönelik sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Eylem hazırlığındaki bazı şüphelilerin kentte olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen 7 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Suriye'deki çatışma bölgelerindekilerle bağlantılı oldukları öne sürülen, emniyette kayıtları bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Halil Y. (21) ile Ahmet D. (32) tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Etiketler: Mersin, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER