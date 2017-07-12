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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Mersin'deki operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kentteki 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik eylem arayışı ve hazırlığı içerisinde oldukları bildirildi.

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Mersinde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Mersin'deki 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik eylem arayışı ve hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik eylem arayışı ve hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine karşı Tarsus ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda örgütle irtibatlı olduğun belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme, örgütsel kitap ve döküman, 1 kuru sıkıdan bozma namlusu açık tabanca, fişek ve şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. AA

Etiketler: Mersin, DEAŞ
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