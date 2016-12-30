Mersin'de biri bebek iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'deki sel nedeniyle debisi yükselen derede Serkan ve Fatma Genç çiftinin cesetleri bulunmasının ardından çiftin 4 yaşındaki kızları ile bir yakınları ve suya düşen otomobili arama çalışmaları sürüyor.

Kentte dün etkili olan yağışların beraberinde getirdiği sel sırasında merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak deresine düşen otomobildeki Genç ailesinin 4 yaşındaki kızları Miray ile yakınları olan bir kadını bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, dere ve çevresinde arama ve tarama yapılırken, iş makineleri de bölgeyi kazarak çalışmaya destek verdi.

Çiftin ailesinin ve çevredekilerin da katıldığı arama çalışmasında, ailenin içerisinde bulunduğu otomobile ait olduğu değerlendirilen bir kaporta parçası bulundu.

Kaporta, ekipler tarafından incelenmeye alındı.

Kızlarını kreşe bırakıp, işe gideceklerdi

Dün akşamdan beri dere ve çevresindeki arama çalışmalarına katılarak torununu arayan Fatma Genç'in babası Ali Kırmızı, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Allah'tan geldi ne diyelim? Bize gösterdi, başkasına göstermesin." ifadesini kullandı.

"Kızımla, damadımı bulmuşlar, ufak kızım yok, yaktı beni." diyerek gözyaşı döken Kırmızı, olayı şöyle anlattı:

"Dün telefonlarına ulaşamadık. İlk başta telefonlarının çekmediğini düşündük. Damadın da annesine haber verdik, araba evde yok dedi. Çocuğu kreşe bırakıp, işe gideceklerdi. Çocuğun kreşe bırakılmadığını öğrendik. Köyde de elektrikler kesikti, hiçbir şeyden haberimiz yok, haberlere bakamadık. Arıyoruz hala. Sabah derenin içerisinden geldik, yoktu. Kepçe arabaya ait bir kaporta bulmuş. Koca araba yok. Acaba çocuk içinde mi dedik. Arabayı bulamazsak çocuğu nasıl bulacağız bilemedim ki. Allah büyük inşallah bulunur. "

Denizde kaybolan kişi aranıyor

Öte yandan fotoğraf çekerken denize düşen Soner Yılmaz'ın bulunması için dün başlatılan ve havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar bugün devam etti.

Sabah saatlerinde olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, denizde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yeri yakınlarına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda denize düşen Soner Yılmaz'ın ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Kalkınma Bakanı Elvan Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan , Mersin'deki sel ile alakalı 112 Acil Servis Merkezi'nde oluşturulan kriz merkezini ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.