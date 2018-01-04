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Buradasınız : » » Mersin'de bazı tarım alanlarını su bastı

Mersin'de bazı tarım alanlarını su bastı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gün boyu süren yağışlar nedeniyle bazı tarım alanlarını su bastı. Yağışlar nedeniyle çadırları zarar gören yaklaşık 80 tarım işçisi tahliye edildi.

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Mersinde bazı tarım alanlarını su bastı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sabahtan bu yana devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Bahşiş ve Kulak mahallelerindeki bazı tarım arazilerini su bastı, bölgedeki çoğunluğu Suriyeli işçilere ait çadırlar da zarar gördü.

Yağışların devam etmesi nedeniyle çadırları zarar gören 80 işçi itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

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İşçiler toplu taşıma araçlarıyla Şahin Mahallesi'nde bulunan Tarsus Belediyesi Av. Abdülaziz Nokay Gürdemir Yapı Taziye Evi'ne yerleştirildi.

Tahliye edilenlere belediye ve mahalle sakinleri tarafından battaniye, yorgan, yastık, halı gibi malzemeler verildi, Tarsus Kaymakamlığınca da çorba ikram edildi.

Bazı hayırseverler tarafında da Suriyeli çocuklara süt, çikolata, bisküvi gibi gıda malzemeleri dağıtıldı.

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, zor günde dayanışma örneği sergilediklerini belirterek, tarım işçilerini en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını söyledi.

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