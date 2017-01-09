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Buradasınız : » » 'Mersin'de afetten zarar görenlerin vergi ve SGK borçları erteleniyor'

'Mersin'de afetten zarar görenlerin vergi ve SGK borçları erteleniyor'

Kalkınma Bakanı Elvan, "Mersin'de afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçlarının erteleniyor. Şu anda bir mahalle hariç tüm mahallelere elektrik veriliyor." dedi.

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Mersinde afetten zarar görenlerin vergi ve SGK borçları erteleniyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Mersin'de afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçlarının erteleniyor. Şu anda bir mahalle hariç tüm mahallelere elektrik veriliyor." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından Mersin'deki sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mersin'deki sel felaketinden zarar gören elektrik hatlarının neredeyse tamamının onarıldığını bildiren Elvan, "Mersin'de afetten zarar gören mükelleflerin vergi ve SGK borçlarının erteleniyor. Şu anda bir mahalle hariç tüm mahallelere elektrik veriliyor. Çalışmalarından dolayı EnerjiSA'ya teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin, sgk, sgk borcu
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