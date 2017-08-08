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Mersin'de, 7 yıldır aranan zanlı yakalandı

Mersin'de, 7 yıldır 14 ayrı suçtan aranan zanlı, jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.

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Mersinde, 7 yıldır aranan zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mersin-Antalya karayolunda durdurulan yolcu otobüsleri kontrol edildi.

Kontroller sırasında ekipler, hal ve hareketlerinden şüphelendiği bir yolcunun, çelişkili kimlik bilgileri vermesi üzerine parmak izi sorgusunu yaptı.

Sorguda, şüphelinin, 14 ayrı suçtan hakkında 2010'dan beri yakalama kararı bulunan S.B. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, yol kontrolü sırasında, 2 ayrı suçtan arandığı belirlenerek gözaltına alınan şüphelinin de tutuklandığı bildirildi.

Etiketler: Mersin, jandarma
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