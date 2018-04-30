Mersin'de 500 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek göreve başladı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman polislerden savunma teknikleri, mevzuat ve silah bilgisi eğitimi alan 500 çarşı ve mahalle bekçisi için Yenişehir Spor Salonu'nda yemin töreni düzenlendi.

Üniformalarıyla Türk bayrağı ve silahın üzerine ellerini koyarak yemin eden bekçiler, göreve başladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatına takviye olarak alınan 500 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başlayacağını söyledi.

Bekçilerin polislerle vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışacaklarını belirten Su, "Bekçilerimiz cansiperane şekilde gayret edeceklerdir. Bunun için güzel bir eğitim aldılar ve kendilerini geliştirdiler. Hem fiziksel hem bilinç olarak hazırlar ve göreve başlayacaklar. Tüm bekçilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah polis, jandarma ve sahil güvenlikle ilimizdeki huzurun sağlanmasına katkı sağlayacaklar." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de bekçilerin üstün hizmet anlayışıyla görev yapacaklarına inandığını söyledi.

Bugünden itibaren bekçilerin çarşı ve mahallelerde olacaklarına dikkati çeken Şahne, "Bekçilerimizin görev yaptığı yıllarda mahallelerde dosta güven, düşmana korku salan ve herkes tarafından sevilen, adeta mahallelinin abisi olduğunu hepimiz hatırlarız. Sizlerin de bu bilinç ve şuurla, özveriyle çalışarak bu görevi yerine getireceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yemin eden bekçiler, keplerini havaya fırlattı.

Kaynak: AA