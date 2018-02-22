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Mersin'de 5 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Mersin'de çok sayıda suçtan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

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Mersinde 5 yıldır aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yurt genelinde "hırsızlık, bilişim suçları, suç eşyasını satın alma, ruhsatsız silah bulundurma ve yaralama" gibi çok sayıda suçtan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 yaşındaki C.A'nın Mersin'e geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 5 yıldır aranan ve benzer suçlardan 42 dosyası daha bulunan hükümlünün merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Saklandığı adreste yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA 

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