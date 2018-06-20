Mersin'de 45 ton sahte çay ele geçirildi

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTSOB) bir depoda sahte çay üretilerek piyasaya sunulduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede yaklaşık 1 hafta boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 13 bin 840 kilogram sahte çay ile piyasaya sunulmak amacıyla kimyasal işlemlerden geçirilmek için bekletilen 31 bin 450 kilogram atık çay, 2 bin 25 kilogram sodyum bikarbonat, bin 700 kilogram amonyum bikarbonat ve 100 kilogram şeker ele geçirildi.

İncelemede, deponun içerisinin çay üretim imkanı sağlayacak şekilde dizayn edildiği, posa olarak alınan atık çayların ıslatma, kavurma, ayıklama ve kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra paketlendiği belirlendi.

Şüphelilerin hazır hale getirdiği çayların, halk arasında "kaçak çay" olarak tabir edilen ürünlerden olduğunu belirterek satışını yaptığı ileri sürüldü.

Operasyon kapsamında depo sahibinin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA