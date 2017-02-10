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Mersin'de 299 parça tarihi eser ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 299 parça tarihi eser bulundu.

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Mersinde 299 parça tarihi eser ele geçirildi

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A'nın evinde tarihi eserler bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

E.A'nın Eminlik Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Roma dönemine ait 9 yüzük, 6 ok ucu, 31 metal obje, 38 taş obje, 211 sikke, hayvan figürlü heykel, kama, çekiç, çan olmak üzere 299 parça tarihi eserle dedektör ele geçirdi.

Zanlı E.A. gözaltına alındı. AA

Etiketler: Mersin, tarihi eser, Tarsus
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