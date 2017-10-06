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Mersin'de 26 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yoğurt, çay ve asma yaprakları dolu bidonlara gizlenmiş 26 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Mersinde 26 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gözne Bölge Trafik Müdürlüğü önünde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Ekipler, Mersin'den İstanbul'a giden araçta yolcu olarak seyahat eden Suriye uyruklu 4 şüphelinin bagaj yükü olan yoğurt, çay ve sarmalık asma yapraklarının dolu olduğu orta boy bidonlara gizlenmiş 26 kilogram uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler: Mersin'de uyuşturucu operasyonu
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