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Mersin'de 110 kilogram esrar ele geçirildi

Mersin'de polisin takibi sonucu durdurulan bir araçta 110 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

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Mersinde 110 kilogram esrar ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Şüphelendikleri bir aracı merkez Yenişehir ilçesinde durduran ekipler, narkotik köpek desteğiyle yaptıkları aramada 4 çuval içerisinde 20 ayrı paket halinde 110 kilogram esrar buldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiğini nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, Mersin, gözaltı, esrar
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