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Buradasınız : » » Mersin'de 10 ton sahte deterjan ele geçirildi

Mersin'de 10 ton sahte deterjan ele geçirildi

Mersin'de 3 ayrı depoda sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 ton temizlik malzemesi bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Mersinde 10 ton sahte deterjan ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ve Toroslar ilçesinde üretim yeri ve depo olarak kullanılan 3 iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, aramada sahte olduğu değerlendirilen 8 ton 424 kilogramı hazır deterjan olmak üzere yaklaşık 10 ton temizlik malzemesi buldu.

Aramalarda ayrıca çok sayıda hassas terazi, dolum tankı, doluma hazır deterjan poşetleri, şampuan kapakları ve farklı markalara ait satış etiketleri bulundu.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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