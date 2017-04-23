Mersin ve Trabzon'da kuvvetli fırtına can aldı

Mersin'de hızı yer yer saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilenirken, rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'den "tam fırtına" şeklinde esen rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaştı.

Günlük hayatın olumsuz etkinlendiği kentte bazı caddelerde ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan 28 yaşındaki Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Toprak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin Valiliğince, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kentte fırtına beklendiği uyarısı doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları da ertelenmişti.

Trabzon'da şiddetli rüzgar

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgarda bazı evlerin çatıları uçtu, Çayırbaşı Mahallesi Topal Sokak'taki bazı ağaçlar devrildi.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alandan yuvarlanan kaya parçası önce bir eve çarptı, ardından evin önündeki Hasan Topal (71) ile Hakkı Karakaş'a (57) isabet etti.

Topal, olay yerinde hayatını kaybetti, hafif yaralanan Karakaş'a ise müdahale edildi.

Topal'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma, belediye ve AFAD ekipleri, olay yerinde çalışma ve inceleme başlattı.

Öte yandan, ilçeye elektrik verilmediği öğrenildi.

"Çok fazla yıkılan ağaç var"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede rüzgara bağlı çatı uçmaları olduğunu belirterek, "Çok fazla yıkılan ağaç var. Bir ölümüz var. Kapalı yolumuz yok. Yola devrilmiş ağaçlar var ama ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor." diye konuştu.

Rüzgarın devam ettiğine dikkati çeken Aşık, ilçe sakinlerinin tedbirli olmalarını ve acil durum olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.