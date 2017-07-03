Mersin ve Çanakkale alev alev

Mersin'in Anamur ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınında şu ana kadar yaklaşık 150 hektar kızılçam alanı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Asmaca ile Yukarı Kükürt mevkileri yakınında 1 Temmuz'da çıkan ve dün kısmen kontrol altına alınan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor.

Gece saatlerinde ara verilen havadan müdahaleler güneşin doğmasıyla yeniden başladı. Orman işçileri de karadan söndürme çalışmalarını yürütüyor.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Yangına 3 helikopter, 46 arazöz, 20 su tankı, 200 orman işçisi, 25 teknik eleman ve yaklaşık 100 köylümüzle müdahale ediyoruz. Kısmen kontrol altında olan yangın şu an bir noktada devam ediyor. Yaklaşık 150 hektar kızılçam alanımız zarar gördü. Can ve mal kaybının olmaması tek tesellimiz. Yangını söndürmek için cansiparane şekilde çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Çanakkale'de de çalışmalar sürüyor

Öte yandan, Çanakkale Ezine’de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarında çıkan orman yangınında 30 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Ulusoy, havanın aydınlanmasıyla yangına yeniden havadan müdahaleye başlandığını söyledi.

Yangına helikopterler, arazözler ve dozerler ile çok sayıda işçiyle müdahale edildiğini aktaran Ulusoy, "Şu anda ilk belirlemelere göre 30 hektarlık bir alan zarar görmüş durumda. Bu rakam yangın tamamen söndürülüp teknik ekip kontrol ettikten sonra netleşecek. Bölgedeki çalışmalarımız sürüyor, yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yangın nedeniyle, Ayvacık ve Ezine ilçeleri sınırındaki Misvak köyü dün kaymakamlık emriyle tedbir amaçlı boşaltılmıştı.