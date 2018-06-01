Mersin Şehir Hastanesi'yle ilgili haber kurmaca çıktı

Mersin Şehir Hastanesi, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi ve ileri teknolojiye sahip bir sağlık tesisi.

Özveri ile çalışan bu hastane hakkında, Fox TV'de bir haber yayınlandı. Gerçekler kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Gerçek kamera kayıtlarında

Kemal Köker adlı şahsın iki gün önce o televizyon kanalında, ayağı alçılı rolünde röportaj yaptığı ekrana yansımıştı.

Hastanenin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkınca hazırlanan haberin bir mizansen olduğu anlaşıldı.

Bir anda koltuk değneklerini bırakıp yürüyor

Hastanenin güvenlik kamerası kayıttayken bir kişinin koltuk değnekleri ile zorlanarak yürüdüğü görülüyor.

Sonraki kayıtlarda ise aynı şahıs koltuk değneklerini eline alarak, rahat bir şekilde yürüyor.

Sağlık hizmeti alamadığı yalanı

Bu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Eleştiri oklarının hedefinde Fox TV vardı.

Kemal Köker röportajda hastane içindeki ulaşım zorluğu yüzünden, sağlık hizmeti almakta zorlandığını söylemişti.

Golf araçları hastalara eşlik ediyor

Oysa ki hastanenin belli bölümlerinde golf araçları hastaları gidecekleri birime kadar götürüyor. Personel yürümekte zorlananlara; diğer taşıma araçlarıyla da yardımcı oluyor.

Ayrıca hastane içinde asansör ve yürüyen merdivenler de var. Hastanenin sağlık personeli de bu tür haberlere tepkili.

"Haberler hastane hizmetlerini yansıtmamaktadır"

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Bu haberler bizim hastanemizi yansıtmıyor, kesinlikle hastanemizin hizmetlerini yansıtmıyor. Haberde yapılan hizmetlerin veya konuşan kişilerin o gün ve o günden önce hastanemizden sağlık hizmeti aldıkları tespit edilememiştir. Birkaç tanesi dışında arkadaşlar. Ve hastanemizin dışında hastanemiz adına bir röportaj gerçekleşmiştir."

Mersin Şehir Hastanesi açıldığından bu yana 3 buçuk milyon hastaya hizmet verdi.

Kaynak: TRT Haber