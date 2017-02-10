Mersin Şehir Hastanesinden günde 4 bin kişiye sağlık hizmeti

Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi Recep Aydın, günlük ortalama 3 bin 850 ile 4 bin arasında hastanın sağlık hizmetlerinden faydalandığını belirterek, "Maksimum 4 bin 55 hastaya baktık. Günlük yatış ve taburcu olduğunu düşündüğümüzde 100-115 civarı yatış olmakta" dedi.

Aydın, hastanede düzenlediği basın toplantısında, Mersin Şehir Hastanesinin Türkiye'nin oturduğu alan büyüklüğü ve yatak kapasitesi bakımından en büyük hastanesi olduğunu anımsattı.

Hastane açılırken birçok sistemin kurulduğunu ve bunların denetimlerinin yapıldığını ifade eden Aydın, "Kademeli geçiş yaptık. O planda yataklı servislerimizi taşıdık. Ardından yoğun bakımlarımızı, ardından da polikliniği taşıdık. Hepsini deneye deneye hatasız gitmeye çalıştık. Bildiğim kadarıyla ufak tefek hatalarımız dışında ciddi bir hatamız olmadı." şeklinde konuştu.

Mersin'in değerinin çok önemli olduğunu dile getiren Aydın, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız iletmişti, Mersin çok önemli devletimizin gözünde. Bence bu yüzden de ilk şehir hastanesi buraya planlandı. O yüzden işin zorluğu burada başlıyor. Devlet büyüklerimizin buraya verdiği öneme haiz olmak, başarılı olmak çok önemli. Hastanemizin yatak kapasitesi bin 300. Bunun 210 adeti yoğun bakım. 4 adet yoğun bakım kapsamında yanık ünitesi mevcut. Yataklarımızın çoğu tek yataklı ve çift yataklarımızda 2 hasta yatırmayı planlamıyoruz. Burada özellikle yaşlı olan, bakıma muhtaç olan veya desteklenmesi gereken gruplarla ilgili biz çift kişilik odalara almayı planlıyoruz ve yanına mutlaka refakatçi almayı planlıyoruz. Oda tek kişilik gibi olacak. İkinci hasta yatırmayı planlamıyoruz. Bu planlama şu şekilde iptal olabilir. Hesabını yaptık yüzde 80 doluluk oranına ulaştığımızda ikinci yataklarımıza hasta yatırmak durumunda kalmaya başlayacağız. Zaten doluluk hesapları 6-7 ayda yüzde 80-85'i geçmeyeceğini düşünüyoruz."

Aydın, kademeli geçişte çocuk ve kadın doğum hastanesini de 17 Şubat'ta taşımayı planladıklarını aktardı.

"Maksimum 4 bin 55 hastaya baktık"

Günlük sağlık hizmetlerinden faydalanan hastalar hakkında da bilgiler veren Aydın, şöyle devam etti:

"Günlük ortalama 3 bin 850 ile 4 bin arasında hasta sağlık hizmetlerinden faydalandı. Maksimum 4 bin 55 hastaya baktık. Günlük yatış ve taburcu olduğunu düşündüğümüzde 100-115 civarı yatış olmakta. Belli bir taburcu da var tabii. Şu an yatan hasta sayımız yoğun bakımlar dahil 470 civarında. Bu bizim için ciddi bir rakam. Demek ki bu hastane bir ay sonra yatış ve taburcu düşünülürse bir ay içerisinde bin yatak dolmuş olacak gibi görünüyor. Yüzde 80 civarına ulaşacağız. Ameliyat sayılarında dün 50 civarı ameliyat gerçekleştirildi. Biz sayıdan öte içerik için çalışıyoruz. Ciddi ameliyatlara önümüzdeki hafta itibarıyla başlatmayı düşünüyoruz. Mersin Şehir Hastanesinde muhtemel 5-6 ay sonra günlük ameliyat sayımız 150-200 civarı olacak. Potansiyel mevcut. Bu sayıya ulaşmak için de eğer şu an hızlı gidersek hata yapma ihtimalimiz var."

Aydın, hastaneye daha hızlı ve kolay ulaşım için belediye başkanlarından hastaneye yönelik toplu ulaşım hatlarının artırılmasını da istediğini söyledi. Programın sonunda gazetecilere, hastanenin çeşitli birimleri gezdirildi. AA