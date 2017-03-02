  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

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Mersin merkezli kaçak içki operasyonları

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

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Mersin merkezli kaçak içki operasyonları

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, kente yüklü miktarda kaçak içki getireceği bilgisi alınması üzerine S.Ç'nin kullandığı plakası belirtilmeyen bir tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin gişelerinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 3 bin 504 şişe kutu votka ve 9 bin 600 viski ele geçirildi.

Sürücü S.Ç. ile araçta bulunan A.Z. gözaltına alındı.

Soruşturmayı sürdüren polis ekiplerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine verdiği bilgiler sonucu düzenlenen operasyonda ise Ataşehir'de bir otoparkta çok miktarda kaçak içki, içki etiketi ve şişesi ile dolum makinesi ele geçirildi, Afganistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: kaçak içki operasyonları, Mersin
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