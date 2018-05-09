Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Ankara'da ele geçirilen dijital veri kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere Mersin, Adana, Yozgat, Kayseri ve Erzincan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda görevden uzaklaştırılan, emekli ve ihraç polislerden oluşan 24 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA