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Mersin merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ'nün 2012-2015 yıllarında Mersin Üniversitesi'ndeki kız öğrenci oluşumuna ilişkin Mersin merkezli 15 ilde yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin 2012-2015 yıllarında Mersin Üniversitesi'nde kız öğrenci yapılanmasıyla ilgili operasyon düzenledi.

Ekipler, "Büyük Bölge Talebe Mesulü", "Bölge Talebe Mesulü", "ev ablası" ve "mezuncu" olarak faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarında, FETÖ/PDY ile ilişki ve irtibatlarının olduğu, terör örgütüne yardımcı kurumlarda kaydı bulunan 19 şüpheliyi tespit etti.

Mersin, Adana, Amasya, Ankara, Batman, Çorum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, İstanbul, Konya, Nevşehir, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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